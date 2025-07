Federconsumatori Lecco, portale Fly Go, ancora nessuna traccia dei biglietti o dei rimborsi

Sono migliaia le segnalazioni che Federconsumatori ha ricevuto per i gravi disservizi legati alle prenotazioni effettuate attraverso la piattaforma Fly Go

LECCO – “Dopo che da mesi denunciamo l’inefficienza, i ritardi e i disservizi (in alcuni casi vere e proprie truffe) del portale Fly Go, ieri la Polizia Postale ha finalmente oscurato i siti web di intermediazione per la prenotazione di voli aerei: Fly-go.it e flygovoyager.com.”

Sono migliaia le segnalazioni che Federconsumatori ha ricevuto per i gravi disservizi legati alle prenotazioni effettuate attraverso la piattaforma Fly Go, che offriva biglietti a prezzi molto competitivi, peccato che una volta effettuato il pagamento la maggior parte dei clienti non ha ricevuto né i titoli di viaggio, né il rimborso. In caso di richiesta di spiegazioni, i responsabili si appellavano a presunti ritardi “tecnici” nei processi di acquisto. Successivamente si sono resi irreperibili, non rispondendo alle richieste dei cittadini.

Abbiamo segnalato questi comportamenti scorretti e lesivi dei diritti dei viaggiatori sin dal 17 aprile scorso all’AGCM, rincarando la dose con una integrazione lo scorsi 9 giugno vista l’enorme mole delle segnalazioni ricevute. Spiace notare come l’Autorità, sicuramente occupata a verificare le innumerevoli scorrettezze che si susseguono, dal mercato dell’energia a quello del commercio online, non abbia ancora avuto tempo di dedicarsi a una vicenda che rischia di far saltare le ferie (e non solo) a migliaia di cittadini.

In attesa di un intervento da parte dell’Autorità, che ristabilisca giustizia e costringa la compagnia ad ottemperare ai propri obblighi (disponendo anche la sospensione delle licenze a operare per casi così eclatanti e reiterati), ai cittadini coinvolti consigliamo di:

sporgere denuncia ai Carabinieri o alla Polizia Postale, descrivendo e documentando con precisione l’accaduto e tutti i possibili danni connessi;

se il periodo indicato da Fly Go per l’ottenimento dei biglietti (da 20 minuti fino a 14 giorni) è trascorso senza ricevere nulla, e se il pagamento è stato effettuato con carta di credito non prepagata, è possibile rivolgersi al circuito della carta o alla banca per attivare strumenti di contestazione della transazione.

Federconsumatori Lecco è a disposizione dei cittadini vittime dei disservizi della società attraverso il proprio sportello aperto dal martedì al giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Per informazioni e appuntamenti e possibile contattare il numero 0341.488270.