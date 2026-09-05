Ferrata Medale e Rosalba: doppio intervento dei soccorritori venerdì sera in montagna

Le chiamate ai soccorsi sono arrivate entrambe poco prima delle 21

In azione il Soccorso Alpini e l’elisoccorso decollato da Como

LECCO – Doppio intervento dei soccorritori in montagna ieri sera. La prima chiamata alla centrale operativa dell’emergenza urgenza di Areu è scattata poco prima delle 21 per aiutare tre persone in difficoltà mentre stavano effettuando il sentiero che conduce alla ferrata Medale.

Sul posto si sono portati i tecnici del Soccorso Alpino insieme agli operatori dell’elisoccorso decollato da Como: tre giovani, di età compresa tra 25 e 28 anni, sono stati poi recuperati.

Sempre l’elisoccorso è intervenuto poco dopo per recuperare un uomo di 64 anni, caduto mentre stava effettuando un’escursione al rifugio Rosalba. Il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco in codice verde.