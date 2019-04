E’ il 167esimo anniversario di fondazione della Polizia di Stato

In Questura a Lecco l’omaggio agli agenti caduti in servizio

LECCO – Sono iniziate anche a Lecco, questa mattina, le prime celebrazioni per la Festa della Polizia di Stato nel giorno in cui ricorre il 167esimo anniversario della fondazione.

Celebrazioni che non potevano che iniziare dal ricordo dei colleghi che non ci sono più, agli agenti morti mentre prestavano il loro prezioso servizio alla comunità. In Questura si è svolta la cerimonia di commemorazione alla presenza del questure Filippo Guglielmino e del nuovo prefetto di Lecco, Michele Formiglio.

Insieme hanno reso omaggio alla targa che ricorda i caduti della Polizia di Stato dove è stata deposta una corona di fiori. Una cerimonia semplice e sobria durante la quale è intervenuto don Andrea Lotterio, cappellano della Polizia di Stato.

Nel pomeriggio le celebrazioni proseguiranno, alle 17, a Palazzo delle Paure con i discorsi delle autorità e la premiazione degli agenti che più si sono distinti nelle attività dell’ultimo anno.