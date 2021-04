Incendio boschivo ai piedi del San Martino a Lecco

Sono intervenuti i pompieri per domarlo, sul posto anche l’antincendio boschivo

LECCO – Del fumo grigio si è alzato in tarda mattinata dalle pendici del San Martino, a Lecco, a causa di un incendio che si è sviluppato nell’area boschiva al di sopra del rione di Santo Stefano, nella zona di via Stelvio.

Lanciato l’allarme sono stati mobilitati sul posto i Vigili del Fuoco, sul posto anche i volontari dell’antincendio della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino che si sono adoperati per spegnere il rogo, ora sotto controllo. Gli operatori stanno completano le operazioni di spegnimento. Sul posto anche i Carabinieri Forestali.

I pompieri sono impegnati anche in Brianza, nella zona di Sirtori, per un ulteriore incendio che ha interessato una parte di bosco. Anche in questo caso, il rogo sarebbe già stato domato.