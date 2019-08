Fingevano di raccogliere fondi per il 118 in Ospedale, allontanati

L’episodio è accaduto nei giorni scorsi nel parcheggio dell’Ospedale

Insospettito il personale di Linee Lecco ha chiamato la Polizia che ha allontanato i finti volontari

LECCO – Vendevano kit di pronto soccorso dicendo agli acquirenti che i fondi raccolti erano per il 118, in realtà erano truffatori. L’episodio è accaduto nei giorni scorsi nel parcheggio dell’Ospedale Manzoni di Lecco.



I finti volontari avevano posizionato il banchetto al piano -3 del parcheggio. I sospetti, però, non sono tardati ad arrivare e dopo le prime segnalazioni, il personale di Linee Lecco (gestore del parcheggio) ha effettuato alcuni controlli, decidendo di allertare l’Ospedale e quindi la Polizia. Giunti sul posto gli agenti, dopo le verifiche del caso, hanno allontanato gli individui.

Dall’Ospedale hanno fatto sapere che “le raccolte fondi, da parte di associazioni che collaborano con l’Azienda (es. Avis, Abio, Aido, ndr), vengono autorizzate esclusivamente negli spazi della hall dell’Ospedale, sia nel presidio di Lecco che in quello di Merate”. L’invito, qualora si vedessero situazioni sospette, è quello di segnalare sempre alla Polizia presente in Ospedale, vicino all’ingresso del Pronto Soccorso.