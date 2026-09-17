Forte ondata di maltempo anche nel Lecchese, notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

Allagamenti, rimozione di rami, alberi pericolanti e prosciugamenti

Tra le criticità maggiori la chiusura della SS36 in direzione Nord, all’altezza di Annone

LECCO – Nella corso della notte, un’ondata di maltempo ha colpito anche la provincia di Lecco, impegnando la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco in un’intensa attività di monitoraggio e coordinamento del soccorso tecnico urgente. ​In totale sono stati effettuati circa 15 interventi di soccorso sul territorio provinciale, principalmente legati ad allagamenti, rimozione di rami e alberi pericolanti e prosciugamenti.

​Tra le criticità di maggiore rilievo si segnala la chiusura al traffico della Strada Statale 36 (SS36) in direzione Nord, all’altezza del comune di Annone di Brianza, dovuta alle condizioni meteorologiche avverse e agli allagamenti verificatisi lungo l’arteria stradale. ​Le squadre dei Vigili del Fuoco, in collaborazione con le forze dell’ordine e i tecnici della viabilità, rimangono attive sul territorio per completare le operazioni di bonifica e garantire la sicurezza delle strade e dei cittadini.