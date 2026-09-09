Forti temporali nel lecchese, strade allagate e disagi

Acqua nel tunnel all’ingresso dell’Ospedale, Vigili del Fuoco in posto
Diversi disagi causati dalle forti piogge che hanno interessato la zona: chiuso il tunnel del San Martino da Abbadia verso Lecco e anche la nuova Lecco Ballabio in discesa
DisLECCO – Il forte maltempo che sta interessando la Lombardia sta creando disagi anche nel Lecchese. Tra le situazioni più critiche si registra un allagamento all’interno del tunnel della SS36 Lecco-Ballabio, nel tratto dell’ingresso dell’ospedale Manzoni, in direzione del Terzo Ponte.
L’intensa pioggia caduta nelle ultime ore ha provocato un accumulo d’acqua lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco, impegnati nelle operazioni necessarie a favorire il deflusso dell’acqua attraverso i tombini e a mettere in sicurezza il tratto interessato.
È di circa trenta interventi il bilancio provvisorio delle operazioni condotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco a causa dell’ondata di maltempo che sta colpendo l’intero territorio provinciale. Le squadre di soccorso sono attualmente impegnate sul campo per far fronte ai molteplici danni provocati dalle avverse condizioni meteorologiche, tra cui allagamenti, tagli pianta e messa in sicurezza di strutture pericolanti.
Si segnala la chiusura del tunnel del San Martino da Abbadia in direzione Lecco (dalla Statale 36 uscita obbligata Lecco Nord-Lungolago). Per motivi di sicurezza, inoltre, è stata chiusa la strada Lecco-Ballabio in discesa, con conseguent ripercussioni sulla viabilità.
In vista dell’allerta meteo arancione emessa dalle autorità competenti, il dispositivo di soccorso è stato tempestivamente potenziato con il richiamo di personale di rinforzo e l’impiego di mezzi aggiuntivi per garantire la massima tempestività nelle operazioni e la tutela della pubblica incolumità.
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