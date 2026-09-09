Forti temporali nel lecchese, strade allagate e disagi

Acqua nel tunnel all’ingresso dell’Ospedale, Vigili del Fuoco in posto

Diversi disagi causati dalle forti piogge che hanno interessato la zona: chiuso il tunnel del San Martino da Abbadia verso Lecco e anche la nuova Lecco Ballabio in discesa

DisLECCO – Il forte maltempo che sta interessando la Lombardia sta creando disagi anche nel Lecchese. Tra le situazioni più critiche si registra un allagamento all’interno del tunnel della SS36 Lecco-Ballabio, nel tratto dell’ingresso dell’ospedale Manzoni, in direzione del Terzo Ponte.

L’intensa pioggia caduta nelle ultime ore ha provocato un accumulo d’acqua lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecco, impegnati nelle operazioni necessarie a favorire il deflusso dell’acqua attraverso i tombini e a mettere in sicurezza il tratto interessato.

È di circa trenta interventi il bilancio provvisorio delle operazioni condotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco a causa dell’ondata di maltempo che sta colpendo l’intero territorio provinciale. ​Le squadre di soccorso sono attualmente impegnate sul campo per far fronte ai molteplici danni provocati dalle avverse condizioni meteorologiche, tra cui allagamenti, tagli pianta e messa in sicurezza di strutture pericolanti.

Si segnala la chiusura del tunnel del San Martino da Abbadia in direzione Lecco (dalla Statale 36 uscita obbligata Lecco Nord-Lungolago). Per motivi di sicurezza, inoltre, è stata chiusa la strada Lecco-Ballabio in discesa, con conseguent ripercussioni sulla viabilità.

​In vista dell’allerta meteo arancione emessa dalle autorità competenti, il dispositivo di soccorso è stato tempestivamente potenziato con il richiamo di personale di rinforzo e l’impiego di mezzi aggiuntivi per garantire la massima tempestività nelle operazioni e la tutela della pubblica incolumità.