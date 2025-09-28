Frana SS36. Treno urta i massi sui binari: linea interrotta, attivati bus sostitutivi

Il macchinista del convoglio ha prontamente azionato il freno di emergenza

L’urto ha causato lo svio del primo carrello della prima carrozza del convoglio

LECCO – Oggi, 28 settembre, dopo le ore 13 il treno 2824 Milano Centrale 12.20-Tirano 15.15, mentre viaggiava fra Lecco e Abbadia, ha urtato alcuni massi caduti sui binari dalla montagna che sovrasta la ferrovia probabilmente a causa del maltempo dei giorni scorsi. Contestualmente un grosso masso è piombato anche sulla SS36.

“Il macchinista del convoglio ha prontamente azionato il freno di emergenza, ma non ha potuto impedire l’urto che ha causato lo svio del primo carrello della prima carrozza del convoglio – spiegano da Trenord -. Nessuna conseguenza per i passeggeri del treno né per il personale di bordo. Viaggiatori e personale sono stati evacuati grazie all’assistenza dei Vigili del Fuoco”.

La circolazione della linea Milano-Lecco-Tirano è sospesa fra Lecco e Mandello Del Lario; Trenord ha organizzato un servizio sostitutivo fra le due stazioni. Fra Milano e Lecco è regolarmente attiva anche la linea S8 Milano-Carnate-Lecco.