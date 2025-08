Frana sul Resegone, chiuso con ordinanza il sentiero 5 Erna-Passo del Fò

Il sentiero resterà chiuso fino al completamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza

LECCO – A fronte del sopralluogo delle squadre Saf dei Vigili del Fuoco, effettuato per un movimento franoso segnalato il 30 luglio alle pendici del monte Resegone, e stante il crollo di una porzione della parete rocciosa sovrastante il sentiero numero 5, nel tratto compreso tra e località Piano della Bedoletta e Passo del Fò, il percorso è risultato pericoloso al transito e il sentiero è stato chiuso fino al completamento dei lavori di ripristino e messa in sicurezza.

QUI l’ordinanza sindacale di chiusura del sentiero firmata nella giornata di oggi, lunedì 4 agosto.

La chiusura del sentiero non interrompe del tutto la possibilità di escursione nella zona. Il sentiero resta infatti percorribile da Erna fino all’incrocio con il tracciato 901, quello che dal rifugio Stoppani sale verso Pian Serrada e da lì al rifugio Azzoni, in vetta al Resegone.

E non è l’unica criticità segnalata sulle pendici del Resegone. Sul versante morteronese, lungo il sentiero della Val Caldera, quello che si imbocca al passo del Giuf, una frana ha cancellato un tratto di tracciato all’inizio dell’anfiteatro roccioso. Anche in questo caso il terreno, già di per sé friabile, rende il passaggio più insidioso. È quindi raccomandata la massima attenzione a chi decida di percorrere quel sentiero.