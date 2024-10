Frana sul San Martino, verifiche in parete. Chiusi i sentieri per Pizzetti e falesie

In giornata il sopralluogo dei rocciatori

Il grosso del materiale franato si è fermato nel bosco

LECCO – Il Comune di Lecco ha chiuso in via precauzionale i sentieri che da via Stelvio, nel rione di Santo Stefano, salgono ai Pizzetti e alle falesie del San Martino dopo il distacco di massi che si è verificato ieri, domenica, sopra la località Le Caviate. Resta aperta e transitabile invece la via Stelvio.

Nella giornata di oggi è previsto un nuovo sopralluogo in parete dei rocciatori per verificare le condizioni. La frana si sarebbe verificata più o meno nel punto dello scorso anno (leggi qui), solo un po’ più in alto. Il grosso del materiale caduto si è fermato nel bosco, in giornata sono previsti nuovi controlli sulle barriere paramassi.

Nel frattempo, per motivi di sicurezza, i sentieri di accesso alle falesie e per i Pizzetti sono stati chiusi, così come quelli di avvicinamento e attraversamento del vallo paramassi e l’accesso al sentiero del viandante da via Stelvio.

QUI L’ORDINANZA