Grossi massi sono caduti invadendo entrambe le carreggiate

Miracolosamente nessun mezzo e nessuna persona è stata coinvolta

LIERNA – Frana sulla Strada Statale 36 nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì, con alcuni grossi massi che hanno invaso entrambe le carreggiate Nord e Sud, senza coinvolgere miracolosamente né persone né mezzi.

Lo smottamento è avvenuto all’altezza del comune di Lierna con la Strada Statale 36 che è stata chiusa in entrambe le direzioni, con uscita obbligatoria ad Abbadia Lariana per chi procede verso Sondrio e uscita obbligatoria a Bellano per chi viaggia in direzione Lecco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale: attesi anche i tecnici dell’Anas per le verifiche del caso.

Maggiori informazioni non appena possibile