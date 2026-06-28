Frana Val Genova. Il racconto di un lecchese: “Ho visto la montagna venir giù a pochi metri da me”

Tiziano Ciceri era tra le decine di escursionisti che, nel pomeriggio di sabato, sono rimasti isolati

“Mi vengono i brividi a pensare cosa sarebbe successo se fossimo passati qualche secondo prima. Un grazie ai soccorritori”

STREMBO (TN) – C’era anche un lecchese tra le decine di escursionisti che, nella giornata di ieri (27 giugno), sono rimasti isolati in Alta Val Genova nel Comune di Strembo, in Trentino, sotto il rifugio Bedole, dopo un violento temporale che ha ingrossato il rio Dosson causando una grossa frana che ha tagliato in due la strada forestale che collega la Val Genova a Malga Bedole.

Tiziano Ciceri, 47 anni, frequenta la montagna praticamente da quando è nato, ma quello che è accaduto ieri resterà sicuramente scolpito nella sua mente. Se oggi ha potuto raccontare l’accaduto è solamente per pura fortuna, perché quella frana se l’è vista davanti agli occhi a una manciata di metri di distanza e, per una questione di secondi, non è stato travolto.

“Erano circa le 15.30 e mi trovavo nella parte alta della valle di ritorno da una escursione quando è arrivato un temporale, nemmeno particolarmente intenso. Ho deciso di prendere la navetta che mi avrebbe riportato al parcheggio più in basso dove avevo lasciato l’auto – racconta -. Davanti a noi c’era una jeep del parco e stavamo scendendo quando, poche decine di metri avanti a noi, abbiamo visto la montagna venire letteralmente giù. Subito siamo scappati in retromarcia e poi siamo tornati al parcheggio da dove eravamo partiti”.

La scena che gli si è presentata davanti agli occhi era surreale: “Una colata di fango e massi grossi come auto e noi eravamo lì davanti a guardare impotenti. La strada è stata cancellata in pochissimi secondi ed è rimasto uno strato di detriti alto un paio di metri”.

La macchina dei soccorsi è stata eccezionale: “Nel giro di tre quarti d’ora è arrivato il primo elicottero dei Vigili del Fuoco, nel parcheggio a monte della frana eravamo una cinquantina di persone, poi so che c’erano altri escursionisti in punti più alti della valle che hanno poi passato la notte nei rifugi della zona. Per prima cosa hanno tirato giù una persona che stava facendo una ferrata proprio sulla montagna che è venuta giù, poi con l’aiuto del geologo sono cominciati i primi sopralluoghi dall’alto con gli elicotteri. La situazione è stata complicata dal fatto che nella valle non c’è campo e non era possibile avvisare i famigliari per dire che stavamo tutti bene”.

Il lecchese, che da grande appassionato ha esperienza in montagna e per lavoro ha effettuato alcuni corsi sulla sicurezza, ha cercato di aiutare anche il personale del parco: “Ho semplicemente dato una mano nel conteggio delle persone e ho cercato di rassicurare chi era più spaventato prima dell’arrivo dei soccorsi. Poi, fortunatamente, siamo stati assistiti da una trentina di persone tra Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Soccorso Alpino e personale del Parco”.

La colata di fango e massi ha portato via anche un ponte appena costruito. Quello che sembrava un normale temporale, più a monte ha avuto una intensità che nessuno poteva immaginare. Fortunatamente non ci sono stati feriti e dispersi.

“La macchina dei soccorsi merita sicuramente un plauso – conclude Ciceri -. Alla fine siamo rimasti isolati solamente per poche ore. Dopo i sopralluoghi del caso e scongiurato il pericolo di nuove frane, è stato attrezzato un passaggio con alcuni tronchi per attraversare la colata di fango e detriti. Ci hanno fatto attraversare in gruppi di 4/5 persone e dall’altra parte abbiamo trovato i Vigili del Fuoco che ci hanno fornito l’assistenza del caso prima di riportarci alle nostre auto”.

L’accesso alla medio-alta valle rimarrà bloccato nelle prossime ore per i mezzi privati per non ostacolare le operazioni di ripristino. Restano invece attivi il servizio navette del Parco Adamello-Brenta e il collegamento Express fino a Caret. Tiziano Ciceri sa di essere stato davvero fortunato: “Mi vengono i brividi a pensare cosa sarebbe successo se fossimo passati qualche secondo prima”.