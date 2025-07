Frequentato da pregiudicati, il Questore chiude per 3 giorni un bar all’Isolago

Il locale è il bar Renzo e Lucia

Da tempo i commercianti e i residenti lamentano problemi di sicurezza nella zona proprio a causa degli individui che frequentano il bar

LECCO – Il bar Renzo e Lucia nella galleria commerciale Isolago chiuso per tre giorni per motivi di sicurezza pubblica. Questa la disposizione del Questore di Lecco, Stefania Marrazzo, che ha notificato al titolare la sospensione per tre giorni della licenza.

La decisione del Questore, come precisato in una nota diramata dalla Polizia di Stato, scaturisce a seguito di diversi controlli di polizia effettuati presso i locale, che è risultato essere frequentato abitualmente da persone con precedenti penali costituendo così un reale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

A lamentarsi della situazione erano già stati a loro tempo commercianti e residenti della zona, preoccupati dalle brutte frequentazioni del locale (segnalata anche un’attività di spaccio). Per motivi di sicurezza il condominio aveva assunto una guardia giurata.