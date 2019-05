Tempo di lettura: 2 minuti

Schianto in corso Bergamo, tre feriti lievi e traffico bloccato

E’ successo all’alba di lunedì, al confine con Vercurago

LECCO – Incidente al confine tra Lecco e Vercurago dove, nella primissima mattinata di lunedì, un auto si è scontrata contro un furgone per il trasporto giornali che procedeva nella direzione opposta.

Tre le persone soccorse, due giovani di 19 e 21 anni e un uomo di 35 anni, fortunatamente nessuna di loro avrebbe riportato traumi gravi. Insieme ai sanitari sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti, rimossi con due carroattrezzi del soccorso stradale Lanfranchi

L’incidente è successo intorno alle 5.30 della mattina con pesanti conseguenze sul traffico dell’ora di punta.

Il traffico è letteralmente andato in tilt causando lunghissimi incolonnamenti. Già intorno alle 7 del mattino la provinciale che attraversa la città era completamente bloccata, così come viale De Gasperi la strada che passa in zona Lavello evitando il centro. Stesso copione a Vercurago, con il lungolago bloccato. In crisi anche la viabilità interna.

Gravi ripercussioni anche sulla sponda opposta, dove si sono riversati i flussi veicolari diretti verso Lecco con il traffico bloccato anche da Olginate verso il capoluogo.

La situazione intorno alle 8.30, ancora lunghe code