Fuga di gas in via Cantarelli, intervento di emergenza e modifiche alla viabilità

Viabilità temporaneamente modificata nell’area dello stadio
L’allarme intorno alle 9 di oggi, venerdì. In corso l’intervento di messa in sicurezza
LECCO – Intervento di emergenza nella mattinata di oggi, 16 gennaio, intorno alle ore 9, in Via Cantarelli, dove è stata segnalata una fuga di gas. Sul posto sono intervenute le squadre specializzate, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.
A causa dell’intervento, la viabilità nella zona stadio risulta modificata, con inevitabili ripercussioni sul traffico nelle vie circostanti. La situazione è monitorata dalle autorità competenti.