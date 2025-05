L’allarme poco dopo le 7.30 di venerdì mattina

LECCO – Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina in via Leonardo da Vinci a causa di una fuga di gas all’altezza della banca Monte dei Paschi di Siena.

L’allarme è scattato poco prima delle 8, in posto tra via Leonardo da Vinci e via Raffaello Sanzio si sono portati i pompieri per individuare l’origine della fuga di gas.

Per motivi di sicurezza la banca e la vicina clinica sono state evacuate.