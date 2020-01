LECCO – L’accensione di un motore diesel fermo da giorni e il freddo, con probabilità sono queste le cause del fumo che, nella mattinata di oggi (mercoledì), è stato notato nel rione di Pescarenico e che ha messo in allarme alcuni cittadini.

Il fumo proveniva dallo scarico del motore di un convoglio ferroviario di servizio fermo sui binari nella zona vicino alla Piccola, tra via Ghislanzoni e l’azienda Arlenico. La nube, ripresa in un video, ha allarmato alcuni residenti della zona che hanno lamentato un’aria irrespirabile per alcuni minuti.