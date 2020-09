Fungiatt lecchese in difficoltà, il 24enne accompagnato a valle illeso dai soccorsi

Il giovane si trovava in Valtellina, a Fusine, in località Valmadre

Si è ritrovato in una zona impervia, non riuscendo più a proseguire ha allertato i soccorsi

FUSINE (SO) – Poco prima delle 17 di ieri, venerdì 11 settembre, la Stazione di Sondrio del Soccorso alpino ha ricevuto una richiesta d’intervento da parte della centrale. Un ragazzo di 24 anni, lecchese, era per funghi in località Valmadre ma si è ritrovato in un’area con salti di roccia e non riusciva più a proseguire. Allora ha chiesto aiuto.

Una volta localizzato per mezzo del servizio SMS Locator, che permette di avere le coordinate geografiche precise, i tecnici della VII Delegazione Valtellina e Valchiavenna del Cnsas e i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza hanno percorso un dislivello di circa 500 metri, da quota 1100 a quota 1600, e lo hanno raggiunto. Il ragazzo, illeso, è stato accompagnato a valle. L’intervento è finito intorno alle 20.