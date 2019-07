Furti in appartamenti di mezza Lombardia, smantellati tre gruppi criminali

Vasta operazione dei Carabinieri all’alba di sabato

I malviventi avevano messo a segno tre colpi anche nel Lecchese

LECCO – Hanno messo a segno, o solo tentato, ben 57 furti in abitazione tre anche in provincia di Lecco.

Alle prime ore dell’alba è scattata l’operazione “Case Sicure”, nelle province di Milano, Monza e Brianza e Varese, i militari del Comando Provinciale di Milano insieme a quelli dei territori competenti hanno dato esecuzione al fermo – emesso dal PM della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza – nei confronti di 17 persone ritenute a vario titolo responsabili di concorso in furto in abitazione, tentato omicidio, ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza e sviluppate dai Carabinieri della Tenenza di Paderno Dugnano (MI) e dei Nuclei Operativi e Radiomobili delle Compagnie di Sesto San Giovanni (MI) e Abbiategrasso (MI) con metodi tradizionali e l’ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali.

Gli indagati sono tutti uomini di origine albanese, pregiudicati e in Italia senza fissa dimora, i militari sono giunti a loro perché erano soliti ritrovarsi nei parcheggi del Centro Commerciale “Brianza” di Paderno Dugnano dove arrivavano a bordo di autovetture intestate a prestanome, alcune di queste già segnalate come mezzi utilizzati in occasione di furti in abitazione.

Grazie ai servizi di osservazione è stato possibile giungere all’esatta identificazione di tutti i malviventi, i quali, seppur operando in aree diverse, in caso di necessità si aiutavano andando a integrare un gruppo piuttosto che l’altro.

I Carabinieri hanno così scoperto e smantellato tre distinti gruppi di criminali che in appena quattro mesi, dall’aprile scorso, si sono resi autori di ben 57 furti in abitazione consumati o tentati di notte, talvolta anche con la presenza dei proprietari, nelle province di Milano (23), Monza e Brianza (1), Brescia (1), Como (8), Cremona (4), Lecco (3) e Varese (17).

Uno dei gruppi, a seguito di un furto in appartamento consumato a Castellanza (VA) la notte del 13 maggio, per fuggire ha tentato di investire due carabinieri che erano intervenuti per bloccarli. Solo grazie alla loro prontezza di riflessi, i militari hanno evitato l’investimento buttandosi a terra, dopo aver sparato al motore dell’auto che li puntava, riportando lievi ferite.

I Carabinieri hanno trovato e sequestrato due pistole, un revolver calibro 357 magnum e una semiautomatica calibro 9×21 con 11 munizioni di vario calibro, entrambe ubate, due autovetture intestate a prestanome, numerosi attrezzi da scasso, radio portatili, 2.000 euro in contanti e altra refurtiva.

I fermati sono stati portati nel carcere di Monza, i malviventi erano in procinto di lasciare il territorio nazionale per tornare in Albania.