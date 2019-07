Furti nei bar e nei negozi, pluripregiudicato arrestato a Calolziocorte

L’uomo, classe 1971, è stato fermato a Calolziocorte

Su di lui pendevano più condanne per furti aggravati

CALOLZIOCORTE – E’ stato rintracciato nella mattinata di oggi, 16 luglio, nella sua abitazione di Calolziocorte. La Polizia di Stato di Lecco ha fermato G.S., 48enne italiano, destinatario di un ordine di carcerazione di pene concorrenti per un totale di 5 anni e 16 giorni, in relazione a più condanne per reati contro il patrimonio.

Il pluripregiudicato è noto per aver commesso più furti presso bar ed esercizi commerciali sia a Lecco che in Liguria. Terminate le formalità di rito l’uomo è stato portato dagli agenti della Squadra Mobile nella casa circondariale di Lecco.