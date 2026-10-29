Furti nelle tabaccherie e nelle sale slot: in corso l’esecuzione di 11 misure cautelari

Operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecco nella mattinata di oggi

I furti sono stati commessi tra le province di Bergamo, Milano, Monza e Lecco

LECCO – I Carabinieri del Comando provinciale di Lecco sono impegnati proprio in queste ore nell’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di diverse persone

Sarebbero 11 le persone indagate, a vario titolo, per ipotesi di reato legate a una presunta associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti ai danni di tabaccherie e sale slot, nonché alla ricettazione, commessi tra le province di Bergamo, Milano, Monza e Lecco.

Ulteriori dettagli sull’operazione dei Carabinieri saranno forniti nel corso della conferenza stampa convocata per le ore 11 di oggi, giovedì 29 ottobre, presso il Comando provinciale dei Carabinieri di Lecco alla presenza del Procuratore della Repubblica di Lecco Ezio Domenico Basso.