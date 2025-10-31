Galbiate dice addio a Francesco Anghileri, custode della tradizione contadina

Per via della sua folta barba bianca era conosciuto da tutti come “Barba della Costa”

“Un pezzo della storia di Galbiate: un uomo unico che ricorderemo sempre a bordo del suo trattore”

GALBIATE – Nella giornata di ieri, giovedì 30 ottobre, tutta la comunità di Galbiate ha dato l’ultimo saluto a Francesco Anghileri, morto all’età di 86 anni. Amico di tutti e figura storica della tradizione agricola di Galbiate, era conosciuto simpaticamente col soprannome di “Barba della Costa” per via della folta barba bianca e per aver radicato la sua impresa agricola e, per molti anni, la sua famiglia a Cascina Costa, località nota perché proprio lì venne tenuto a balia Alessandro Manzoni.

In tanti hanno partecipato ai funerali che sono stati celebrati nella mattinata di ieri nella chiesa parrocchiale di Galbiate: “Francesco era una vera icona in paese, attaccato al lavoro, alla terra, alla famiglia – ha ricordato il sindaco Piergiovanni Montanelli -. Ci siamo incontrati spesso alla tradizionale Festa del Ringraziamento nel mese di novembre; il fatto che sia mancato proprio in questo periodo rende ancora più dolorosa la sua perdita. Lo penseremo tutti il prossimo 9 novembre alla festa degli agricoltori”.

“Parlare con lui era davvero un piacere – ha continuato il sindaco – nella sua semplicità custodiva una saggezza immensa e la genuinità di chi sa cogliere nella vita ciò che vale veramente; onestà, buona volontà, passione, amore, lealtà e coerenza. Il ‘barba della Costa’ è un pezzo della storia di Galbiate, un uomo unico che ricorderemo sempre, a bordo del suo trattore, in qualsiasi stagione e con qualsiasi tempo. Ricorderò sempre la sua stretta di mano, forte, con la pelle ruvida ma con quel calore che solo chi sa essere sincero e voler bene è capace di trasmettere”.

Francesco Anghileri lascia Alberto, Gabriella con Natale, Adriana con Enrico, Eros con Tamara, gli adorati nipoti e tutti i parenti. Barba della Costa riposa nel cimitero della frazione Bartesate.