Galbiate. Furgone si incastra nel sottopasso di Sala al Barro, strada chiusa

GALBIATE – Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia Locale di Galbiate e, fortunatamente, non si è fatto male nessuno. Un furgone ha tentato di passare nel sottopasso ferroviario di Sala al Barro ma, essendo il cassone più alto della struttura, è rimasto incastrato.

Una svista costata cara al conducente che non è più riuscito a spostare il mezzo. La strada, che congiunge la provinciale 51 alla rotonda che porta al centro di Sala al Barro, è momentaneamente chiusa (ore 10.30). La Polizia Locale sta attendendo l’intervento dei tecnici di Rfi per escludere che la struttura abbia riportato danni a seguito dell’impatto. Come detto il conducente del furgoncino è uscito illeso dall’incidente.