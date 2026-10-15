Galbiate. Incidente tra due moto in via Ettore Monti, un 16enne trasportato in ospedale

Coinvolto anche un 61enne che, invece, sarebbe rimasto illeso

Sul posto le ambulanze della Croce Rossa di Lecco e della Croce Rossa di Galbiate

GALBIATE – Soccorsi al lavoro poco prima delle 17 di oggi, giovedì 15 ottobre, in via Ettore Monti a Galbiate (la parte di paese che si affaccia sull’Adda, lungo la Sp583, nella zona del ponte Azzone Visconti).

Due moto si sarebbero toccate prima di finire a terra: su una viaggiava un 16enne che lamentava dolori alla schiena e si sarebbe scottato con la marmitta del mezzo, sull’altra viaggiava un 61enne che sarebbe rimasto illeso e avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale.

Il giovane, invece, è stato trasportato all’ospedale di Lecco in codice giallo (mediamente critico). Sul posto le ambulanze della Croce Rossa di Lecco e della Croce Rossa di Galbiate. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.