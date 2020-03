Galbiate piange Giuseppina Bonacina, aveva 83 anni

Per tutti era la moglie del Colombo meccanico

“E’ stata la colonna della nostra famiglia”

GALBIATE – Galbiate in lutto per la scomparsa di Giuseppina Bonacina in Colombo, aveva 83 anni. Molto conosciuta in paese, per tutti era la moglie del “Colombo meccanico”, deceduto nell’ottobre 2017 e titolare della storica officina in via Aspromonte a Lecco, oggi guidata dal figlio Roberto. Originaria di Galbiate, precisamente della località Migliorate, era la più grande di cinque figli, oltre a lei ci sono altri due fratelli e due sorelle ancora tutti in vita.

La sua è stata una vita tutta dedicata alla sua famiglia: “Lei è stata la colonna – ricordano i figli Luisella e Roberto -. Dopo aver lavorato per alcuni anni alla Fiocchi Munizioni, si è occupata della nostra famiglia ed è sempre stata al fianco di nostro padre Carlo, nella vita quotidiana ma anche sul lavoro”.

Sposati per oltre 60 anni, Giuseppina è stata un grande supporto per il marito, e non di rado capitava di vederla in officina a svolgere le faccende burocratiche. Una persona di rara cordialità, misurata e sempre gentile. Aveva sempre un sorriso e, proprio come suo marito, aveva sempre un’aria serena, qualità che è sempre più difficile ritrovare al giorno d’oggi. Malata da qualche tempo, purtroppo negli ultimi giorni si è aggravata. “Siamo certi che nostra mamma sarà già al fianco del papà”.