Garlate e Pescate, da sabato accesso limitato sulla ciclabile, controlli nei paesi

Nuova stretta ai controlli nei due paesi e sul lungolago, ordinanze in vigore dal 21 marzo al 3 aprile

Ciclabile chiusa a chi viene da altri Comuni, pattugliamenti di Polizia Locale e Protezione Civile

GARLATE/PESCATE – “Un’azione di stretta sorveglianza” affinché in generale, e particolarmente nel fine settimana, non ci siano violazioni alle disposizioni legislative per la lotta al Coronavirus. E’ quanto disposto dai sindaci di Garlate Giuseppe Conti e Pescate, Dante De Capitani, con due ordinanze che entreranno in vigore da sabato 21 marzo fino al 3 aprile prossimo su entrambi i territori comunali.

Lungolago e paesi pattugliati da Polizia Locale e Protezione Civile

“Bisogna restare in casa il più possibile – scrivono i sindaci – se riusciremo a farlo nel modo più completo daremo un grosso contributo alla lotta contro la malattia. In questi giorni quindi i vigili del comando intercomunale e i due gruppi di Protezione Civile pattuglieranno i paesi ed il lungolago”.

Ciclabile chiusa per i non residenti: “Accesso limitato per pescatesi e garlatesi”

Da sabato in particolare verrà chiuso l’accesso alla ciclabile per chi proviene da altri paesi. I Pescatesi potranno usufruire del lungolago in caso di necessità individuali e per necessità dei loro animali, per brevi periodi e con distanza interpersonale di almeno 2 metri per il tratto ricompreso nel Comune di Pescate, i Garlatesi quello dentro i confini di Garlate.