Garlate, ragazzina investita sulla Provinciale

E’ successo all’altezza delle Torrette

La 16enne stava attraversando la strada, soccorsa in codice giallo

GARLATE – Incidente questa mattina poco prima delle 8 lungo via Provinciale: coinvolta una ragazzina di 16 anni, investita da un’auto mentre stava attraversando la strada, all’altezza del ristorante-albergo Le Torrette.

Sul posto, in codice rosso, i soccorsi, un’ambulanza dei Volontari di Calolzio e i Carabinieri di Olginate. La giovane è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Inevitabili le code lungo la strada.

Il sindaco di Pescate Dante De Capitani, anche comandante della Polizia Locale Pescate Garlate, si è detto amareggiato: “Abbiamo fatto il tutto possibile, sistemando la segnaletica, multando gli automobilisti che non rispettano l’attraversamento dei pedoni, creando isole pedonali protette al centro della strada, eppure la Provinciale resta una strada pericolosa. Va ricordato agli automobilisti che questa strada attraversa i centri abitati, devono prestare attenzione”.