Garlate, resta gravissima la 75enne investita sulla Statale: è in rianimazione

La donna è ricoverata a Lecco

GARLATE – Restano gravissime le condizioni della donna investita nella serata di ieri, mercoledì, lungo la Statale a Garlate, nei pressi del McDonald’s. La 75enne si trova ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Lecco.

La donna era stata travolta mentre attraversava la strada insieme a un’altra donna di 80 anni, all’altezza del passaggio pedonale protetto e illuminato. L’incidente era avvenuto intorno alle 20.15: le due donne stavano attraversando la provinciale in direzione del lato della Sp 72 che dà sul lago quando sono state investite da una Ford Puma diretta verso Olginate.

Le condizioni della 75enne erano apparse subito particolarmente gravi. Soccorsa dal personale sanitario, intervenuto anche con l’elisoccorso, la donna era stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Lecco a causa del grave trauma cranico riportato nell’impatto.

A distanza di alcune ore dal drammatico investimento, il quadro clinico resta dunque estremamente serio. La donna è tuttora ricoverata in Rianimazione, dove proseguono le cure.

Nell’incidente era rimasta coinvolta anche l’altra donna, di 80 anni, che non avrebbe riportato conseguenze gravi. Sulla dinamica dell’investimento sono in corso gli accertamenti della Polizia stradale.