Garlate, ustionato da una fiammata in barca, grave 36enne

E’ successo poco prima delle 14 in via Puncia

Nell’avviare la barca il 36enne è rimasto gravemente ustionato da una fiammata

GARLATE – Grave infortunio nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 31 luglio, in via Puncia a Garlate. Un uomo di 36 anni è rimasto ustionato e soccorso in codice rosso dai sanitari giunti sul posto.

Da chiarire con esattezza cosa sia accaduto: pare che l’uomo fosse su una barca, nei pressi del molo in zona prato grande, quando, nell’avviare il motore si sarebbe sprigionata una fiammata, ustionandolo gravemente.

Sul posto in codice giallo si sono portati un’ambulanza di Lecco Soccorso, l’automedica e l’elisoccorso del 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Il 36enne, sempre cosciente, è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale di Lecco in codice rosso.