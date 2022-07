L’intervento del sindaco dopo i nuovi episodi di violenza in centro città

“Approntato un piano di rafforzamento dei controlli. La delinquenza non deve attecchire. Nessuna tolleranza”

LECCO – “Cari lecchesi, in questi giorni alcuni episodi di violenza hanno destato preoccupazione in città. Lo dico in maniera chiara: con la sicurezza dei cittadini non si scherza“. Il sindaco Mauro Gattinoni commenta così, nel suo intervento settimanale, quanto accaduto negli ultimi giorni nel capoluogo, scanditi da nuovi episodi di violenza nella zona della stazione (vedi articolo) e di via Volta (vedi articolo).

“Ho ricevuto comunicazioni di apprensione da parte di residenti, condomini, commercianti angosciati per la presenza di alcuni soggetti ambigui e di alcuni comportamenti alquanto opachi e non tollerabili che si riscontrano in aree ben precise – spiega il sindaco – Su mia richiesta, il Prefetto ha prontamente riunito venerdì mattina il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: in questo contesto, insieme alle Forze dell’Ordine, è stato approntato un piano operativo di rafforzamento dei pattugliamenti e di controllo costante, perché la delinquenza, anche qualora si trattasse di microcriminalità, non deve attecchire, soprattutto se correlata a fenomeni di spaccio. Nessuna tolleranza”.

“Il dovere del Sindaco – aggiunge Gattinoni – è portare prontamente ai tavoli competenti le questioni critiche, e devo dire che l’attenzione riscontrata è stata massima, così come massimo sarà l’appoggio della nostra Polizia Locale per collaborare. Ma il compito del Comune non si ferma qui: trattandosi di fenomeni complessi, l’azione della Polizia sarebbe parziale se non fosse abbinata a una strategia coordinata di servizi sociali, scuola, assistenza alle famiglie. Ciò estende la nostra responsabilità e il nostro impegno anche oltre la contingenza, nel tempo e nelle modalità d’intervento”.

Gattinoni invita la cittadinanza “a segnalare sempre e immediatamente alle Forze dell’Ordine (112) eventuali situazioni di cui fossero testimoni per permettere d’intervenire subito e tracciare certi fenomeni. Il Sindaco e la Giunta sono in prima linea, ci sono stati e ci saranno, continuando a lavorare (spesso sottotraccia) per il benessere e la tranquillità dei lecchesi. Perché ciascuno si senta tutelato e sicuro nel vivere la nostra città”.