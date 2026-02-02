Germanedo. Ancora atti vandali al parchetto, residenti esasperati

Non c’è pace per il parchetto dietro al centro civico, divelta la casetta del bookcrossing

“Siamo stanchi e stufi di questa situazione”

LECCO – Non c’è pace per il parchetto del rione di Germanedo dietro al Centro Civico Sandro Pertini: nelle scorse ore, infatti, sarebbero avvenuti nuovi atti vandalici. Non è la prima volta, già nelle scorse settimane c’erano state alcune segnalazioni da parte dei residenti della zona.

Residenti che riferiscono di gruppi di ragazzi che alla sera si ritrovano nei pressi del campetto da basket per bere alcolici e compiere atti vandalici: “Siamo stanchi e stufi di questa situazione”. Nella giornata di domenica è stata trovata divelta la casetta del bookcrossing, a terra c’erano anche rifiuti e bottiglie rotte.