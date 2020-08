Germanedo. Cade in strada per un malore, grave un’anziana

Malore in strada, 83enne soccorsa in via dell’Eremo a Germanedo

Trasportata all’ospedale Manzoni in codice rosso

LECCO – Vittima di una brutta caduta, un’anziana è stata soccorsa questa mattina in via dell’Eremo a Germanedo, non lontano dall’ospedale. La donna, 83 anni, si sarebbe accasciata in seguito ad un malore. E’ successo intorno alle 7.30 di oggi, martedì.

L’ha raggiunta un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica del 118. Le sue condizioni sono apparse serie ed è stata trasportata in codice rosso al Manzoni.