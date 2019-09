Germanedo, campane della Chiesa suonano di notte, colpa di un guasto

Residenti svegliati dopo l’una dai rintocchi delle campane

Dalla parrocchia: “Guasto forse all’impianto elettrico, tecnici al lavoro”

LECCO – Campane ‘impazzite’ a Germanedo nel cuore della notte. Diversi i residenti che, poco dopo l’una, sono stati svegliati dal suono delle campane della Chiesa dei Santi Cipriano e Giustina. I rintocchi, stando alle segnalazioni, giunte numerose in mattinata al nostro giornale, sarebbero andati avanti per oltre dieci minuti.

Un ‘imprevisto’ confermato dalla stessa parrocchia e dovuto probabilmente a un guasto dell’impianto elettrico che gestisce le campane: “Non sappiamo cosa sia successo con esattezza – fanno sapere – i rintocchi sono partiti in automatico e poi si sono fermati altrettanto all’improvviso. Ci spiace per l’inconveniente, questa mattina i tecnici sono già al lavoro per ripristinare la situazione”.