Germanedo. Problemi di sicurezza fuori dalla Lidl, la segnalazione in consiglio

A sollevare il tema il consigliere FdI Brigatti

“Residenti esasperati, serve intervento al più presto”

LECCO – Problemi di sicurezza fuori dalla Lidl di via Belfiore sono stati segnalati lunedì sera in consiglio comunale. A sollevare la questione il consigliere di Fratelli d’Italia Simone Brigatti che ha parlato di una situazione di “difficile gestione” richiedendo un immediato intervento da parte delle forze dell’ordine preposte.

“I cittadini sono esasperati – ha fatto sapere – all’ordine del giorno ci sono diversi episodi preoccupanti, da panettoni divelti a botti gettati sulle scale a veri e propri atti di microcriminalità. Chiedo all’assessore Simona Piazza di fare presente la situazione ai tavoli preposti per cercare di intervenire al più presto, c’è preoccupazione tra i residenti e i frequentatori del supermercato”.

Sempre sul tema sicurezza è intervenuto il collega di banco Marco Caterisano che ha segnalato una escalation di episodi di furti nelle attività commerciali del centro ai danni dei clienti.

A prendere atto delle segnalazioni la vicesindaco e assessore alla Polizia Locale Simona Piazza: “Proprio stamattina ho incontrato le forze dell’ordine e questi elementi non erano emersi, farò sicuramente presente la situazione, in particolare per quanto riguarda la Lidl”.