Germanedo: vandalismi al playground, incendiati i libri del book crossing

Un gesto che lascia l’amaro in bocca

LECCO – Vandalismi al parco playground di Germanedo, inaugurato appena due anni fa e diventato in breve tempo un punto di riferimento per i giovani del quartiere. Nelle scorse sere ignoti hanno preso alcuni libri dalla casetta del book crossing presente nel parco e li hanno incendiati, lasciando dietro di sé solo cenere e degrado.

I resti dei volumi strappati bruciati sono stati rinvenuti questa mattina, lunedì, suscitando sdegno e amarezza tra i residenti e i frequentatori parco. Secondo quanto denunciato da alcuni abitanti della zona, il parco non sarebbe nuovo a frequentazioni “agitate”, soprattutto nelle ore serali, quando gruppi di giovani si ritrovano nell’area.

Un gesto che lascia l’amaro in bocca e che offende non solo il quartiere di Germanedo, ma l’intera comunità ed è certamente destinato ad alimentare il dibattito sulla necessità di maggiore attenzione e tutela degli spazi pubblici.