LECCO – E’ stato salvato dai Vigili del Fuoco di Lecco l’uomo che questa sera, giovedì, poco prima delle 23, è stato protagonista di un gesto sconcertante.

Stando alle informazioni raccolte sul posto, la persona in questione, in stato di agitazione, avrebbe raggiunto il lungolago di Lecco in zona Monumento dei Caduti e, dopo essersi avvicinato alla ruota panoramica, avrebbe chiesto e preso l’estintore in dotazione aprendolo e puntandolo verso se stesso.

Stando a quanto raccontato dai testimoni, mentre si stava cospargendo di “neve carbonica” avrebbe detto che stava “andando a fuoco”. Assistendo alla scena, un agente della Questura di Lecco libero dal servizio è subito intervenuto togliendo di mano l’estintore al giovane uomo.

Quest’ultimo è fuggito e si è diretto verso il lago buttandosi in acqua e infilandosi nella condotta fognaria, percorrendola per circa 50 metri.

Immediata la chiamata ai soccorsi, con l’arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco, intervenuti anche con la pilotina. Dotati di bombole i pompieri si sono infilati a loro volta nella condotta fognaria riuscendo a raggiungere l’uomo, portandolo in salvo.

Sul posto presenti anche i Carabinieri, automedica e ambulanza della Croce San Nicolò sulla quale il giovane, portato in barella dal lago al Monumento ai Caduti, è stato caricato e trasportato in ospedale.

Tante le persone presenti sul lungolago che hanno assistito increduli a quanto stava accadendo, per poi seguire l’evolversi delle operazioni di soccorso svolte dai Vigili del Fuoco.