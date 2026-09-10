Gesto vile. Laorca, sacchi di rifiuti scaricati nel letto del torrente Calolden

All’imbocco di via Paolo VI diversi sacchi sono stati abbandonati direttamente nell’alveo del torrente

L’acqua sta lentamente indebolendo i sacchi di rifiuti gettati nel Calolden. Ora sarà necessario intervenire per recuperare l’immondizia dall’alveo

LECCO – Anno Domini 2026. L’intelligenza artificiale avanza a grandi falcate, ma, a quanto pare, la deficienza umana (purtroppo) tiene il passo alla grande.

Nel letto del torrente Calolden, a Laorca, proprio all’imbocco di via Paolo VI, qualcuno ha scaricato e abbandonato diversi sacchi di spazzatura, gettandoli direttamente nell’alveo del corso d’acqua.

Un gesto che, francamente, non avrebbe nemmeno bisogno di commenti. Sarebbe come sparare sulla Croce Rossa. Ci limitiamo quindi a segnalare quanto accaduto, chiedendo a chi di competenza di intervenire per recuperare l’immondizia che qualcuno ha deciso di buttare nel torrente.

Nel frattempo, l’acqua sta lentamente facendo il proprio corso. Infatti, sta progressivamente indebolendo i sacchi che, prima o poi, potrebbero rompersi, con il rischio che il loro contenuto venga trascinato più a valle.

Un gesto vile, ignobile, prima ancora che nei confronti di cittadini, nei confronti. Un gesto ignobile, prima ancora che nei confronti dei propri simili, nei confronti dell’ambiente in cui viviamo. Un gesto per il quale persino un’ammissione pubblica di colpa, accompagnata da un sincero pentimento, difficilmente sarebbe sufficiente a rimediare.