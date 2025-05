Giornata nera sul Resegone, morto un altro escursionista

Il secondo dramma si è consumato alle 16.30 circa

L’uomo è caduto per 100 metri nel canale di Valnegra mentre stava percorrendo il sentiero 1 con il figlio e un amico

LECCO – Una giornata nera quella odierna sul monte Resegone, dove un altro escursionista ha perso la vita. Dopo la tragedia che si è consumata questa mattina (vedi articolo) nel pomeriggio, poco prima delle 16.30, un’altra persona è morta.

Le notizie sono ancora frammentare, ma l’escursionista era in compagnia del figlio 17enne e di un amico quando, in un punto esposto del sentiero numero 1, forse dopo aver messo un piede in fallo, è caduto nel vuoto per circa 100 metri nel Canale di Valnegra, perdendo tragicamente la vita.

Sul posto sta intervenendo l’elisoccorso di Sondrio per il recupero della salma, quindi per il recupero delle due persone che erano con lui entrambe in stato di shock. Allertati anche i volontari del Soccorso Alpino dell stazione di Lecco per un eventuale supporto qualora fosse necessario.

Maggiori informazioni non appena possibile.