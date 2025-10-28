Giovane di 27 anni investito in viale della Costituzione a Lecco

L’incidente è avvenuto questa sera, martedì, sul posto Vigili Urbani e Volontari di Calolzio

Il 27enne è stato portato all’ospedale in codice giallo

LECCO – Un giovane di 27 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 19 di questa sera in viale della Costituzione, a Lecco. Secondo quanto si apprende, il ragazzo sarebbe stato investito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi e la gestione del traffico, insieme a un’ambulanza dei Volontari di Calolzio.

Il 27enne è stato assistito sul posto e successivamente trasportato in codice giallo all’ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco.

La dinamica dell’investimento è al vaglio della Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare eventuali responsabilità.