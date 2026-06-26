Giovane disperso ai Piani d’Erna: anche oggi proseguono le ricerche del 19enne

La mobilitazione dei soccorsi dal pomeriggio di mercoledì scorso

In campo i Vigili del Fuoco del nucleo Speleo Alpino Fluviale e le unità cinofile

LECCO – Proseguono le ricerche del ragazzo di 19 anni scomparso nei giorni scorsi ai Piani d’Erna, sopra Lecco. L’allarme era scattato nel pomeriggio di mercoledì scorso, ma nonostante un grande impegno di uomini e di mezzi le ricerche non hanno dato ancora nessun esito.

I Vigili del Fuoco del Comando di Lecco, supportati dai colleghi arrivati da fuori provincia, stanno operando con specialisti del nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF), il sistema Imsi Catcher che consente di agganciare il telefono del disperso e rilevarne la posizione e il nucleo Cinofili. Il campo base è allestito alla partenza della funivia, in località Malnago di Lecco. Al momento stanno operando quindici Vigili del Fuoco.