Gli rubano l’auto a Lecco e la ritrova distrutta a Pescate dopo un incidente

E’ successo nella tarda serata di ieri: l’auto si è schiantata su una rotonda verso mezzanotte

L’appello del proprietario: “I ladri si sono dileguati, se qualcuno avesse visto qualcosa mi contatti”

LECCO – E’ lo stesso proprietario, Christopher, a fare un appello alla ricerca di testimoni: “Se qualcuno avesse visto qualcosa può contattarmi direttamente sul cellulare (3298958159)”. Ma andiamo con ordine e riscostruiamo l’accaduto.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 1 febbraio, l’orario non è certo ma comunque prima di cena, un’auto è stata rubata in via Fritsch a Lecco, nel quartiere di Rancio. Il proprietario della BMW Serie 1 F40 M Sport di colore bianco si è accorto del furto in serata e, purtroppo, nella tarda serata, poco prima di mezzanotte, è arrivata la doccia fredda.

L’auto, infatti, è stata ritrovata mezza distrutta a Pescate, dopo essersi schiantata contro la rotonda del Terzo Ponte. Quando sul posto sono arrivati i soccorsi (ambulanza, Vigili del Fuoco, Polizia e Carabinieri), però, non hanno trovato nessuno, i ladri (non si sa quanti erano) si erano già dati alla fuga. Il proprietario, ovviamente, ha sporto denuncia, ma sta cercando testimoni per provare a ricostruire in maniera più precisa l’accaduto.