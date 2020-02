Grave incidente in Medale, sportivo precipita dalla via d’arrampicata

Grave caduta per uno scalatore in Medale

Raggiunto dall’elisoccorso del 118. Codice rosso

LECCO – Serio intervento quello scattato alle 17 di domenica pomeriggio in Medale dove uno sportivo è precipitato durate una scalata. Era impegnato insieme ad un compagno lungo la via Brianzi e sarebbe caduto in prossimità dell’ultimo tiro.

E’ stato proprio il compagno ad avvisare i soccorsi che si sono mobilitati facendo intervenire l’elicottero del 118 decollato da Como. Pronta anche una squadra del Soccorso Alpino al Bione.

Il ferito sarebbe stato recuperato dai soccorritori in elicottero e trasportato in codice rosso, all’ospedale di Lecco. Non ci sono informazioni al momento rispetto alle sue condizioni che sarebbero gravi. Un secondo elicottero è intervenuto per recuperare l’altro scalatore.