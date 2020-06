Grave malore, morto il 26enne soccorso domenica a Galbiate

Enrico Cioccarelli, di Milano, è deceduto domenica sera in Ospedale a Lecco

Il ragazzo si trovava a San Michele insieme ad un accompagnatore quando ha accusato il grave malore

GALBIATE – Si è spento all’Ospedale di Lecco dov’era stato trasportato dopo un grave malore Enrico Cioccarelli, classe 1993, il giovane soccorso ieri pomeriggio, domenica, sul Monte Barro dopo essersi sentito male. Inutile i soccorsi e la corsa all’ospedale: il ragazzo, residente a Milano, è morto in serata.

L’allarme era scattato intorno alle 13.30 in località San Michele dove Enrico stava passeggiando insieme ad un accompagnatore. Ad un certo punto il malore e lo svenimento.

Immediato l’intervento in codice rosso da parte dei sanitari: il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Lecco in arresto cardiaco. Nonostante le cure, non ce l’ha fatta.