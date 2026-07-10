Grigna Meridionale. Due escursionisti in difficoltà salvati dai Vigili del Fuoco

L’intervento è scattato nel pomeriggio nella zona del Rifugio Rosalba, dove è stata attivata una squadra S.A.F. del Comando di Lecco
Decisivo il supporto dell’elicottero “Drago” del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco: il recupero si è concluso in circa due ore
PIANI RESINELLI – Intervento di soccorso tecnico urgente nel pomeriggio di oggi, venerdì, in Grignetta, nella zona del Rifugio Rosalba, dove due escursionisti sono rimasti in forte difficoltà.
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