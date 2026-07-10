Grigna Meridionale. Due escursionisti in difficoltà salvati dai Vigili del Fuoco

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Intervento vigili del fuoco 10 luglio 2026

L’intervento è scattato nel pomeriggio nella zona del Rifugio Rosalba, dove è stata attivata una squadra S.A.F. del Comando di Lecco

Decisivo il supporto dell’elicottero “Drago” del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco: il recupero si è concluso in circa due ore

PIANI RESINELLI – Intervento di soccorso tecnico urgente nel pomeriggio di oggi, venerdì, in Grignetta, nella zona del Rifugio Rosalba, dove due escursionisti sono rimasti in forte difficoltà. 

Scattato l’allarme, è stata attivata la macchina dei soccorsi che ha visto impegnati i Vigili del Fuoco del Comando di Lecco con una squadra S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale), supportata dal Reparto Volo dei Vigili del Fuoco intervenuto con l’elicottero “Drago”.

I due escursionisti sono stati individuati, messi in sicurezza e successivamente recuperati dai soccorritori e riportati a valle sani e salvi, dopo un intervento durato complessivamente circa due ore. Al momento ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno reso necessario l’intervento dei soccorsi non sono stati resi noti.

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