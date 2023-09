Grignetta. Cade sul sentiero del Rosalba, soccorso un anziano

Intervento dell’elisoccorso e del soccorso alpino intorno alle 17 di oggi

L’84enne è stato recuperato dall’elicottero, mentre i tecnici del Cnsas hanno riaccompagnato a valle il giovane nipote

MANDELLO – Paura in Grignetta nel pomeriggio di oggi, martedì 26 settembre, per un anziano vittima di una caduta sul sentiero, nei pressi del rifugio Rosalba. L’allarme è scattato poco dopo le 17 quando l’uomo di 84 anni, che stava effettuando un’escursione con il nipote 20enne, sarebbe inciampato e caduto.

E’ stato il giovane ad allertare i soccorsi che sono intervenuti in codice rosso (molto critico). L’elisoccorso di Milano ha trasportato sul posto anche un tecnico e un sanitario del Soccorso alpino stazione di Lecco. L’anziano è stato recuperato e trasportato con l’elicottero all’ospedale di Lecco, fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita (codice giallo). Il giovane, invece, è stato accompagnato a valle dai due tecnici del Soccorso alpino.