Grignetta, soccorsi al lavoro per cercare un escursionista

Un escursionista non avrebbe fatto rientro da una camminata in Grignetta

PIANI RESINELLI – Mobilitazione dei soccorsi nella serata di martedì ai Piani Resinelli per cercare un escursionista che, stando alle primissime informazioni, non avrebbe fatto rientro da una camminata.

L’allarme è scattato intorno alle 20, dato dai familiari del disperso: l’escursionista sarebbe partito in mattinata per un’escursione in Grignetta (Grigna Meridionale) ma non avrebbe più dato notizie di sé, facendo preoccupare i familiari che, in serata, hanno dato l’allarme.

Ai Piani Resinelli si sono radunati i volontari del Soccorso Alpino che con l’elisoccorso di Como stanno effettuando dei sorvoli per cercare di individuare l’escursionista. Allertati anche i Vigili del Fuoco.

