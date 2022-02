Nell’incidente non ci sarebbero feriti ma enormi sono state le ripercussioni alla viabilità

Disagi sulla SS36, tunnel chiuso in entrambe le direzioni. Traffico paralizzato in città e nell’hinterland

AGGIORNAMENTO ORE 21.30 – Forti sono ancora i disagi con la viabilità compromessa per chi viaggia dalla Brianza verso Lecco e anche nell’opposta direzione, con ripercussioni evidenti anche sulle strade del capoluogo e sulle vie secondarie dei comuni vicini.

AGGIORNAMENTO ORE 19.15 – La strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Lecco Bione e Isella, per la presenza di un ostacolo in carreggiata al km 49. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

LECCO – I Vigili del Fuoco di Lecco sono intervenuti intorno alle ore 17 sul Terzo Ponte di Lecco, lungo la Statale 36, a causa di un cartello stradale che si è staccato a causa del forte vento ed è caduto sulla carreggiata.

L’incidente si è verificato in direzione Nord, ma l’intervento ha implicato il restringimento a una sola corsia, in prossimità dello svincoli di Pescate, sia in carreggiata Nord che in carreggiata Sud per consentire agli operatori Anas di rimettere in sicurezza il tratto di strada; sul posto anche la Polstrada.

Da quanto appreso fortunatamente non ci sarebbero feriti. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale a causa dell’ostacolo che occupa una delle due corsie e conseguentemente per l’intervento in corso. Rallentamenti e lunghe code si sono formate immediatamente all’interno del tunnel del Monte Barro e fino a Suello in direzione Nord e code anche in direzione Sud nell’attraversamento cittadino.

I disagi alla viabilità hanno avuto ripercussioni inevitabilmente anche nel centro città e nell’hinterland con le principali direttrici che portano agli svincoli della SS36 completamente bloccate. Una nuova serata di passione per gli automobilisti lecchesi.