Grosso masso cade sul sentiero che sale verso la Stoppani

Fortunatamente nessun escursionista è rimasto ferito

Il masso è caduto sulla mulattiera, poco dopo il bivio per la Ferrata Gamma 1

LECCO – Un masso di grosse dimensioni è caduto in mattinata sul sentiero 1 che dal piazzale della funivia sale verso il Rifugio Stoppani.

Il sasso è caduto lungo la mulattiera, circa 150 metri dopo il bivio per la Ferrata Gamma 1. Fortunatamente, nonostante la presenza di diversi escursionisti lungo il tratto di sentiero, nessun è rimasto coinvolto.

Allertato come appreso il Comune che manderà in posto il geologo e i Vigili del Fuoco per un sopralluogo.