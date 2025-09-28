Grosso masso piomba sulla SS36 tra Lecco e Abbadia (direzione Nord)

I Vigili del Fuoco sul posto per le prime verifiche del caso

Al momento risulta interrotta la circolazione dei treni tra Lecco e Mandello del Lario

LECCO – Un masso di grosse dimensioni è piombato sulla Statale 36 nel tratto tra Lecco e Abbadia, in direzione Sondrio (Nord). Il masso occupa completamente la corsia di marcia e si trova pochi metri dopo l’uscita della galleria San Martino, all’altezza dello svincolo di immissione della strada che arriva da Pradello/Caviate. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco del comando di Lecco per le prime verifiche, unitamente alla Polizia Stradale e ai tecnici Anas.

La ferrovia della linea Tirano-Lecco-Milano, che corre parallelamente della SS36, a monte della stessa, sarebbe stata danneggiata dalla frana e la circolazione risulta al momento interrotta. “A causa di uno smottamento che ha danneggiato la linea ferroviaria, la circolazione dei treni è interrotta tra le stazioni di Lecco e Mandello del Lario. Il treno 2824 (Milano Centrale 12.20 – Tirano 15.15) è attualmente fermo tra le stazioni di Lecco e Abbadia Lariana. Necessario riprogrammare il servizio della linea”.

Il distacco di massi è avvenuto intorno alle ore 13.30 di oggi, domenica 28 settembre, fortunatamente non risultano veicoli o persone coinvolti, se non i passeggeri del treno bloccato lungo i binari nessuno dei quali, però, avrebbe riportato conseguenze. Inevitabili i disagi alla circolazione stradale con lunghe code in direzione Sondrio.

Questo il messaggio diramato via social dal Comune di Abbadia Lariana: “A causa di un masso di notevoli dimensioni precipitato dal versante montuoso sulla SS36 al km 55,650, nel territorio di Abbadia Lariana, Anas ha provveduto alla chiusura di una corsia della carreggiata Nord, per consentire la rimozione del masso. In azione Vigili del fuoco, Polizia Stradale e Polizia locale. La riapertura dell’intera carreggiata avverrà al termine delle operazioni di messa in sicurezza”.

Maggiori informazioni appena possibile