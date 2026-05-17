Guerriglia prima di Lecco-Catania: ultras ospiti seminano il caos

Circa cento facinorosi arrivati in città prima della gara delle 20.45 hanno creato disordini

Violenti scontri nel tardo pomeriggio prima della sfida play off. Quattro i feriti segnalati

LECCO – Una vera e propria guerriglia urbana è esplosa nel tardo pomeriggio di oggi nei pressi del Bar Stadio, storico ritrovo di una parte della tifoseria bluceleste, a poche ore dall’andata dei quarti di finale dei play off di Serie C tra Calcio Lecco e Catania, in programma alle 20.45.

Secondo le prime ricostruzioni, circa un centinaio di ultras avversari si sarebbe radunato inizialmente nella zona delle Meridiane. Tra questi sarebbero state segnalate anche infiltrazioni di persone provenienti da Napoli, Parma e persino alcuni tedeschi, in buona parte armati di spranghe, bottiglie e cinture.

Stando a quanto emerso, il gruppo avrebbe poi raggiunto l’area del Bar Stadio dando vita a violenti scontri e danneggiando anche alcune automobili in sosta. Da quanto trapela, sarebbero stati pochissimi i tifosi blucelesti coinvolti direttamente negli episodi, mentre il gruppo di facinorosi avrebbe avanzato compatto lungo la zona.

Tensioni e disordini si sarebbero registrati anche in altre aree della città. Alcuni scontri sarebbero infatti avvenuti nella zona del cimitero di Castello, area di arrivo della tifoseria ospite, mentre momenti di tensione e qualche disordine sarebbero stati segnalati anche sul lungolago di Lecco.

Momenti di forte tensione che hanno rapidamente allarmato i residenti del quartiere, spaventati dall’escalation di violenza e dal clima di caos che si è venuto a creare.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e le forze dell’ordine. Il bilancio provvisorio sarebbe di quattro persone ferite: un uomo di 34 anni, uno di 48 anni e altre due persone coinvolte negli scontri.

Materiale video fotografico che sta girando in rete ed è giunto anche alla nostra Redazione